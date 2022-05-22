Крыша обрушилась на стадионе в Казахстане во время футбольного матча

Из-за сильного ветра на стадионе Шымкента на юге Казахстана во время футбольного матча обрушилась крыша административного здания, жертв и пострадавших нет, сообщили в городском департаменте по ЧС.

«Из-за усиления ветра (порывы достигали 20 метров в секунду) произошел срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана, предварительно, на площади 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».

На месте происшествия сотрудники службы пожаротушения ведут работы по разбору сорванной ветром кровли. Футбольный матч местных команд остановили, он будет доигран в другой день.

Ранее в 2013 году у принимающего открытие ЧМ по футболу стадиона «Коринтианс» в Сан-Паулу в Бразилии обрушилась крыша.

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