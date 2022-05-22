 

Крыша обрушилась на стадионе в Казахстане во время футбольного матча

22.05.2022, 3:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за сильного ветра на стадионе Шымкента на юге Казахстана во время футбольного матча обрушилась крыша административного здания, жертв и пострадавших нет, сообщили в городском департаменте по ЧС.

«Из-за усиления ветра (порывы достигали 20 метров в секунду) произошел срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана, предварительно, на площади 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».

На месте происшествия сотрудники службы пожаротушения ведут работы по разбору сорванной ветром кровли. Футбольный матч местных команд остановили, он будет доигран в другой день.

Ранее в 2013 году у принимающего открытие ЧМ по футболу стадиона «Коринтианс» в Сан-Паулу в Бразилии обрушилась крыша.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09.21 / ФСБ установила связь «Меджлиса» с украинскими спецслужбами

16.10.20 / В ОП потребовали ограничить цензуру в Google и на YouTube

28.04.21 / Грызлов: Киев заблокировал предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия

17.09.20 / Sky News – пассажир автобуса на Манчестер использовал живую змею вместо маски

23.04.21 / Россия развернет новую орбитальную станцию до 2035 года

09.01.22 / Археологи составили прогноз открытий на 2022 год

05.10.21 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Мы встречались с Путиным в Амстердаме после того, как я уехал из России и был в розыске там

21.11.21 / В компании Microsoft пообещали ускорить работу ОС Windows 11

18.07.21 / В Госдуме оценили возможность сокращения рабочей недели

14.05.21 / “Будет большое переселение народов”. Зеленский поручил провести аудит резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика