Озвучен возможный порядок платежей по лицензионным контрактам при санкциях

Руководство РФ собирается ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, сообщили источники.

Предлагается, чтобы платежи правообладателям из стран, которые ввели санкции, шли на специально созданный для этого рублевый счет в уполномоченном банке или банках России. Так предлагается платить даже за те объекты интеллектуальной собственности, использование которых в РФ правообладатели запретили. В результате обязательства перед ними будут считаться исполненными.

Такой шаг позволит театрам, кинотеатрам, видеосервисам, промышленным производителям, торговым компаниям использовать продукцию, но «не нарушать права лицензиара» и «выплачивать причитающиеся вознаграждения», пишут «Ведомости».

Действовать такой порядок расчетов будет до отмены санкций, а забрать средства со счетов правообладатель сможет только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Напомним, Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя.

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