Мнение: Так и запишите

Еще видео с сдающимися нациками на "Азовсталь". Плюс обыск "Волыны" попал на видео. Он теперь сменил режим подвальных блогов на интервью российским телеканалам.

Сообщают, что готовится серьезный обмен телами погибших + ведутся переговоры по поводу очередного обмена наших военнопленных (РФ, ДНР, ЛНР) на пленных ВСУшников. Нациков из "Азова" вроде как менять не собираются, власти ДНР настаивают, что их будут судить в рамках трибунала в Донецке.

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