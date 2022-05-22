 

Блинкен захотел посвятить Путину песню

22.05.2022, 1:36, Новости дня
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Глава Госдепа Энтони Блинкен намекнул на то, что власти США не собираются налаживать отношения с Россией.

Блинкен выступил перед выпускниками Джорджтаунского университета. Он отметил, что «у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт». Однако, как пошутил Блинкен, аппарат госсекретаря «не позволил» ему «принести гитару» и посвятить песню Свифт We Are Never Ever Getting Back Together («Мы никогда больше не будем вместе») президенту РФ Владимиру Путину. «Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони указывал, что ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом РФ переговоры по ситуации вокруг Украины. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол». Американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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