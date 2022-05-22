Американскую компанию поймали на одновременной работе на Ростех и Пентагон

Консалтинговая компания McKinsey, сотрудничая с Пентагоном, одновременно работала на российскую госкорпорацию Ростех, сообщают СМИ.

NBC со ссылкой на собственное расследование сообщил, что компания выполняла конфиденциальные контракты в сфере нацбезопасности для Пентагона и разведки США. При этом McKinsey не указывала, что возможен конфликт интересов из-за ее работы с Ростехом, передает РИА «Новости».

Представитель компании Нил Грейс заверил, что она «соблюдает все действующие законы США о контрактах, включая те, которые касаются конфликтов интересов». Он пояснил, что McKinsey, работая на Вашингтон, использует «отдельное юридическое лицо с отдельными оперативными структурами и отдельными информационными технологиями», если требуется. Грейс заверил, что работа на подразделения Ростеха не была связана с вооружениями, а «касалась основных коммерческих вопросов и практических вопросов».

Экс-сотрудник разведки высокого ранга сообщил NBC, что McKinsey продолжает оказывать услуги разведведомствам США. Компания заявила, что перестала обслуживать российских клиентов. При этом в Конгрессе США уже ставился вопрос о контрактах McKinsey в сфере нацбезопасности из-за ее работы на государственные компании Китая.

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