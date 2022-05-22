Мнение: Третье 1100-летие…

В Татарстане, в древнем Болгаре проходят торжества, посвященные 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией.

Начались торжества с молитвы покаяния – Тауба.

Собравшиеся помолились-покаялись в грехах, совершенных за минувшие 12 месяцев. И пообещали впредь не грешить.

К слову, нынешнее 1100-летие со дня принятия ислама Волжской Булгарией – уже третье.

Первый раз 1100-летие отпраздновали в Болгаре еще в СССР, в 1989 году.

В июне 1999 года в Болгаре снова отпраздновали 1100 летие.

В древнем городе тогда прошел VIII съезда мусульман центрального духовного управления мусульман России и европейских стран СНГ.

Из протокола съезда: «…перед присутствующими было зачитано обращение от имени правительства Российской Федерации заместителя правительства Российской Федерации с поздравлением по поводу проведения торжеств по случаю празднования 1100-й годовщины добровольного принятия ислама нашими предками. Данное обращение зачитал муфтий Чувашии Альбир Крганов» (отсюда).

Как не крути, а выходит, что 1100-летие уже третий раз празднуется? Что это? Топтание на месте? Или хождение по кругу? Или в стране уже не осталось поводов для праздников?

Фотография из Болгар отсюда

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