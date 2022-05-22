 

Сербия обещала не вводить санкции против РФ «до тех пор, пока может»

22.05.2022, 0:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В вопросе санкций против РФ Белград намерен придерживаться решения Совета национальной безопасности Сербии по невведению санкций в отношении России, сообщил сербский президент Александр Вучич.

Вучича попросили прокомментировать предложение части оппозиции официально дополнительно обозначить позицию по ситуации вокруг Украины. Вучич ответил, что «не услышал позиции «за» или «против» санкций». «(Говорят,) если что-то будет, то можно, а если не будет – нельзя», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.

Как отметил Вучич, «другие, по крайней мере, открыто заявляют – введите санкции», Белград «знает, какова их политика». По словам президента, власти Сербии должны «бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали – решения Совета нацбезопасности». «Насколько можем и до тех пор, пока можем», – сказал он.

Напомним, Вучич заявил, что его страна будет сопротивляться введению санкций против РФ столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада. Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против РФ несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.21 / МЭР подготовило промежуточный вариант макропрогноза развития России

18.07.21 / Компания Ford отзывает более 850 тысяч автомобилей по всему миру

25.12.21 / Стало известно о планах Вашингтона делиться разведданными с Киевом по России

19.10.21 / Украина успешно завершила четвертую операцию по эвакуации из Сирии – Минобороны

30.07.20 / В Росстате исключили ошибки при подсчете умерших от COVID-19

27.04.22 / Спикер парламента Молдавии отказался считать георгиевскую ленту символом Победы

08.05.21 / В Одессе трактор “полз” по улице, отталкиваясь ковшом от асфальта. Патрульные составили протокол

16.04.21 / Минздрав Украины запретил вакцинировать от COVID-19 публичных лиц вне очереди

22.01.21 / Сгоревший в Харькове пансионат для престарелых был незаконно подключен к коммунальным сетям – Чернышов

02.03.21 / Саркози, скорее всего, избежит тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика