Сербия обещала не вводить санкции против РФ «до тех пор, пока может»

В вопросе санкций против РФ Белград намерен придерживаться решения Совета национальной безопасности Сербии по невведению санкций в отношении России, сообщил сербский президент Александр Вучич.

Вучича попросили прокомментировать предложение части оппозиции официально дополнительно обозначить позицию по ситуации вокруг Украины. Вучич ответил, что «не услышал позиции «за» или «против» санкций». «(Говорят,) если что-то будет, то можно, а если не будет – нельзя», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.

Как отметил Вучич, «другие, по крайней мере, открыто заявляют – введите санкции», Белград «знает, какова их политика». По словам президента, власти Сербии должны «бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали – решения Совета нацбезопасности». «Насколько можем и до тех пор, пока можем», – сказал он.

Напомним, Вучич заявил, что его страна будет сопротивляться введению санкций против РФ столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада. Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против РФ несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.

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