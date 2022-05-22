 

Посольство США на Украине пририсовало Байдена на картину Репина «Запорожцы»

22.05.2022, 0:15, Новости дня
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Американское посольство на Украине опубликовало в соцсетях картину Ильи Репина «Запорожцы», на которой изобразило президента США Джо Байдена.

Посольство пояснило в Twitter, что публикует «художественную визуализацию» главы государства, «подписывающего двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины».

Напомним, Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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