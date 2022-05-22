 

В очереди на въезд в Россию из Эстонии и Латвии скопилось более 1,3 тыс. фур

22.05.2022, 0:15, Новости дня
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Свыше 400 фур ожидают возможности въехать в Россию из Эстонии через пункты пропуска «Шумилкино» и «Куничина Гора» в Псковской области, следует из данных Федеральной таможенной службы. Со стороны Латвии въезда ждут более 900 грузовиков.

У «Шумилкино» стоят 220 грузовых автомобилей, у «Куничиной Горы» – 187 фур. В начале недели в очередях в общей сложности было 210 фур. Также сохраняются очереди на въезд в Россию со стороны Латвии: на пункте пропуска «Убылинка» в очереди на въезд – 300 грузовиков, на пункте пропуска «Бурачки» – 610 большегрузов. Очереди зафиксированы и на выезд из России: у «Шумилкино» – 250 грузовиков, у «Убылинки» – 350 грузовиков, передает ТАСС.

Напомним, таможенные службы стран ЕС, которые граничат с Россией и Белоруссией, прекратили допуск российского и белорусского автотранспорта. Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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