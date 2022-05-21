Мнение: Доллар меньше 60, газорубль разрастается и сокращение кубышки

1. Вчера на торгах доллар резко упал сразу на 4 рубля, почти до 57 рублей, а евро опустился до 59. Потом курс доллара скорректировался почти до 61 рубля. Теперь аналитики будут вовсю обсуждать, сможет ли доллар укрепиться до 50 или даже до 40 рублей:

https://www.forbes.ru/finansy/466141-kurs-dollara-priblizilsa-k-57-rublam-vpervye-s-2018-goda

Многие россияне (даже те, кто патриотично хранит сбережения в рублях) в конце прошлого года и начале нынешнего предусмотрительно принимали меры, опасаясь экономического кризиса. Народ массово закупался компьютерной техникой и прочими импортными товарами, ожидая, что в случае кризиса, как обычно, курс доллара полезет вверх, а импорт подорожает. Эта стратегия выглядела полностью оправданной в марте и вполне допустимой в апреле.

Однако по состоянию на май, когда доллар и долларовый импорт резко подешевели относительно начала года, многие пожалели о своей предусмотрительности. Во всяком случае, это касается части импорта, оставшейся доступной для приобретения.

2. Сфера использования газорубля стремительно растёт. Ранее сообщалось о 10 европейских компаниях, согласившихся платить за газ в рублях. По последним данным, таких компаний уже по меньшей мере 20:

https://inosmi.ru/20220512/gaz-254117720.html

Тем же компаниям и странам, которые в рублях платить не хотят, Россия отключит газ, ибо бесплатно его поставлять мы никому не будем (в особенности недружественным государствам).

Финны, например, платить в рублях отказались и даже подали на Газпром в суд. Как ожидается, уже сегодня экспорт газа в Финляндию может быть остановлен. Оно и неудивительно — финны отказались от своей независимости и добровольно легли под США. Естественно, американцы теперь толкают их на повторение судьбы Украины.

3. Некоторые полагают, что у укрепления рубля есть оборотная сторона:

https://lenta.ru/news/2022/05/16/fnb/

По итогам апреля размер Фонда национального состояния (ФНБ) составил 11,005 триллиона рублей. За месяц главная российская «кубышка» потеряла два триллиона или 15 процентов, говорится в сообщении на сайте Минфина.

В долларовом эквиваленте потери составили 273 миллиона долларов, до 154,95 миллиарда. Такая разница в оценках снижения стоимости связана с резким апрельским укреплением курса рубля.

Объем ликвидных активов фонда, то есть средств на счетах в Банке России, на 1 мая составлял 110,89 миллиарда долларов США (5,9 процента прогнозного ВВП на 2022 год). В этом году доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах Центробанка, достиг 11,262 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что эксперты не исключают начала пополнения ФНБ в рублях. Нестандартное решение позволит избежать избыточного профицита бюджета, который в состоянии ускорить инфляцию. Глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что такая мера начнет действовать с 2023 года.

В условиях санкционного давления профицит становится негативным фактором, подрывающим усилия по восстановлению экономики. В ближайшее время Центробанку придется также решать проблему рекордного торгового профицита, поскольку тот излишне укрепляет рубль.

Впрочем, это всё проблемы технические и вполне решаемые. Спасибо хорошей работе наших властей, у нас сейчас есть всё необходимое, чтобы плавно пройти кризисный период. Дальше курс рубля к доллару и евро значения иметь не будет, так как наша внешняя торговля будет вестись в более надёжных валютах.