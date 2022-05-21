Мнение: Коротко по Украине. 21.05.2022

Коротко по Украине. 21.05.2022

1. Мариуполь.

Остатки мариупольской группировки капитулировали. Ведется прочесывание завода. Это последнее упоминание Мариуполя в военных сводках.

2. Николаев.

Без существенных изменений. Ведутся позиционные бои на Николаевском и Никопольском направлениях.

3. Одесса.

Без существенных изменений. Удары ВКС РФ и противодесантные мероприятия ВСУ.

4. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселка без существенных изменений, идут позиционные бои.

5. Угледар.

На линии Новомихайловка—Угледар—Великая Новоселовка идут позиционные бои. Существенных изменений нет.

6. Марьинка.

Продолжаются позиционные бои в поселке. Существенных изменений нет.

7. Авдеевка.

Упорные бои в районе Новобахмутовки, Новоселки-2 и Нью-Йорка. Противник препятствует попыткам ВС РФ овладеть Нью-Йорком, а также сохраняет контроль над дорогой Орловка—Авдеевка.

8. Изюм.

Бои в районе Курульки, Камышевахи, Долгенького. Продолжаются бои, направленные на окружение группировки удерживающей Красный Лиман. Отмечается приближение фронта к Славянску.

9. ЛНР.

Бои на окраинах Северодонецка. Положение группировки ВСУ в городе ухудшается, взорван один из мостов, по которым шло снабжение. Развивается наступление со стороны Попасной в направлении Воздвиженки, что угрожает трассе Артемовск—Светлодарск.

Идет наступление у трассы Соледар—Лисичанск к западу от Горского и Золотого. Бои идут в Викторовке, Камышевахе и на подступах к Врубовке. Продолжаются бои у Пилипчатино.

Продолжается штурм Тошковки.

10. Харьков.

Среднеинтенсивные бои к северу от города в районе поселка Липцы, а также Рубежного.

https://t.me/boris_rozhin/49845 – цинк

Плюс парочка хороших видео от МОО "Вече" подъехала.

Еще одно видео с другим ракурсом на обстрел паникующих танкистов ВСУ в районе Авдеевки.

Как пишут, танк был подбит метким выстрелом из "Рапиры".

Когда от дрона не спрятаться. Артиллерия разматывает опорник ВСУ.

Солдаты сначала разбегаются по лесопосадке из окопов, но огонь артиллерии следует за ними по пятам.

Плюс еще видео от армии ДНР, где обрабатывают убежище украинских солдат под мостом.

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