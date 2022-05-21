 

Пять признаков идеального любовника

21.05.2022, 23:10, Разное
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1. Тембр голоса и красота речи

Замечено, что мужчины с низкими голосами, как правило, хороши во многом. Они успешны в любовной сфере и даже в бизнесе. А все дело в тестостероне. Высокий уровень мужского полового гормона – залог любовных и карьерных побед. Он же влияет на тембр голоса, награждая его низкими, волнительными нотами. Добавьте к этому умение делать комплименты и красивую речь без слов-паразитов – и перед вами настоящий горячий любовник.

2. Владение телом и взглядом

Хороший любовник всегда готов закружить вас в танце. Он пластичен, гибок и отлично двигается, а его жесты и мимика не отдают искусственностью. Такой мужчина уверен в себе и своем теле. Что касается взгляда, то внимательно оцените, куда смотрит ваш избранник. Если его глаза постоянно стремятся вниз – к декольте или линии бедер, то дело плохо. Скорее всего, для человека вы очередная галочка в списке побед на любовном фронте. А вот когда мужчина смотрит в основном вам в глаза и на руки, значит, он искренне заинтересован в общении. Он точно постарается вам угодить и в постели, и в отношениях в целом.

3. Забота, эмпатия, чуткость

Заинтересованный в вас мужчина обязательно запомнит важные детали вашей биографии, ознакомится с вашими вкусами и предпочтениями. И уж точно не подарит ромашки, если вы в восторге от лилий. Забота о мелочах, чуткое отношение к вашему настроению и личным делам означает, что мужчина настроен серьезно. А такой партнер всегда поддержит вас в случае неприятностей и точно не станет обесценивать вас и ваши достижения. А также он будет на высоте в интимных ласках.

4. Забота о собственном здоровье

Что может убить в мужчине хорошего любовника? Отсутствие заботы о своем здоровье. Алкогольные возлияния в неумеренном количестве, дым сигарет с ментолом и без, нездоровые пристрастия к играм хороши для бунтующих подростков. Но в возрасте 30+ эти излишества превращаются не в роскошества, а в проблему. Мужчины, ведущие нездоровый образ жизни, страдают одышкой, эректильной дисфункцией, да и просто не способны удовлетворить женщину. Какое там качество секса? Тут самому бы выжить при физических нагрузках. Так что идеальный любовник – это все-таки здоровый любовник.

5. Адекватная самооценка

Такую самооценку легко вычислить на первом свидании, достаточно расспросить мужчину о работе. Человек с нормальной самооценкой не станет сплетничать, принижать своих коллег и начальство. И уж точно не обесценит их вклад в работу. Также адекватная самооценка подразумевает отсутствие тяги к унижению слабых и агрессии, когда что-то идет не по плану. И, разумеется, такой мужчина не сводит все разговоры к сексу. Уверенный в себе любовник мало говорит о той сфере, где все отлично. Но мужчина с незакрытым гештальтом и неадекватной самооценкой будет всячески намекать на продолжение вечера в постели.



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