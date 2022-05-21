Бежевый балаяж станет главным хитом весны-лета – 2022: тенденции и секреты окрашивания волос разных цветов

Если вам нравится эффект балаяжа, вам понравится бежевый балаяж. Дело в том, что в этом году благодаря ему появилось много разнообразных тенденций. Новой тенденцией стали бежевые балаяжи, представляющие собой вариацию на тему оригинального французского окрашивания. Если вам нравятся светлые волосы и вы думаете о мелировании, посмотрите, что предлагают стилисты.

Что такое бежевый балаяж

Это блики, принадлежащие к семейству пепельных тонов. Для них характерен платиновый блонд, который смешивается с более теплыми и слегка светлыми бликами. Обычно волосы окрашиваются от середины длины к концам или можно начать окрашивание немного ближе к корням. Преимущество в том, что они придают лицу больше света и жизненной силы.

Виды бежевого балаяжа для брюнеток

Если вы хотите изменить свой образ и у вас темные волосы, эти блики для вас. Пепельные тона отлично подходят для людей с каштановыми или темными волосами, так как вы можете оставить корни своего естественного цвета и добавить эти блики от середины длины до кончиков.

Жемчуг

Это техника контурирования с размытием для придания сияния кончикам волос. В этом году светло-русые тона находятся на вершине тренда. Этот балаяж подходит как для коротких, так и для длинных волос, и в любом случае они прекрасно смотрятся.

Золотисто-бежевый балаяж

Золотые тона, как известно, очень хорошо подходят для солнечной погоды. А учитывая, что лето не за горами, вам стоит подумать об этом варианте. Если вы ищете яркие акценты для пляжа, эти золотистые тона станут идеальным дополнением к вашему купальнику.

Пепельный тон

Если вы новичок в обесцвечивании, мелировании и светлых тонах, мы настоятельно рекомендуем пепельные тона. Они идеальны, потому что передают тонкое изменение цвета. Вы не увидите очень резкого перехода, что позволит вам сделать идеальные насыщенные блики. Также эти оттенки идеально подходят людям, волосы которых имеют желтоватый подтон.

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Медовые тона

В 2020 году медовые тона стали очень модными, и в этом году они снова актуальны. Преимущество этого типа оттенков в том, что они придают женственный, моложавый вид.

Благородная платина

Для тех, кто нуждается в более радикальном изменении и хочет начать со своих волос, мы предлагаем вам этот платиновый бежевый балаяж- знаменитое французское мелирование в сочетании с платиновым блондом, похожим на седину. И это одно из самых удачных сочетаний. Именно потому, что этот оттенок очень заметен, это полностью изменит ваш образ. Блики платинового тона – это одна из последних тенденций в прическах на лето 2022 года.

На основе шоколада

Ваша кожа теплого тона? Балаяж на основе шоколадного оттенка идеально подойдет для вас. Такой вариант очень хорошо смотрится и идеально подходит для лета. Солнечные лучи будут придавать вашим бликам больше света, как если бы они были естественными.

Как видите, варианты бежевого балаяжа очень разнообразны, и, если вы думаете о том, чтобы преобразить себя, это может быть отличным выбором. Балаяж придает свежесть, сияние и омолаживает лицо. Вы можете увидеть довольно много знаменитостей, которые носили и продолжают демонстрировать это стильное окрашивание на красной ковровой дорожке. Это отличный вариант для этого лета, так что смело окунитесь в мир балаяжа.