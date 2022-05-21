Эфемерная красота волн Боттичелли: как сделать каскадные локоны – главный летний тренд для длинных волос

Все восхищаются культовой картиной эпохи Возрождения флорентийского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Мы можем обрадовать обладательниц длинных волос: изящные каскадные локоны, которые мы видели у красавиц с картин Боттичелли, в моде этим летом. Посмотрите, что делает локоны эпохи Возрождения такими уникальными и как правильно укладывать волны Боттичелли.

Что такое волны Боттичелли — новое веяние в парикмахерской моде

После появления некоторых звезд на различных престижных мероприятиях и показах мод, в последний раз на Met Gala – 2022, стало ясно, что длинные, эфемерные, изящные пряди станут трендом в этом сезоне. Женственные, нежные, они ассоциируются с одними из самых знаковых изображений женской красоты, а именно с картинами Сандро Боттичелли.

Волны Боттичелли против “пляжных” волн

В отличие от более популярных Beach Waves, Botticelli Waves не такие пушистые, они более приглаженные и великолепно обрамляют лицо. Они гладкие, блестящие, с нотками готической романтики и таинственности.

Термин был придуман стилистом Томом Смитом. Голливудская звезда Сандра Буллок представила этот стиль на премьере своего последнего фильма «Затерянный город». Ее волны были удивительно воздушными, не растрепанными и выглядели идеально приглаженными.

Кому подходят волны Боттичелли

Изящные волны подходят практически любой форме лица, будь то овальное, сердцевидное или круглое. Более сложные варианты, например хвосты или косички, дополнительно украшают и могут открывать черты лица, шею и спину.

Волосы в стиле эпохи Возрождения роскошны: они создадут особую ауру вокруг вашего лица. Не позволяйте прическе выглядеть слишком небрежно или неопрятно.

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Как правильно укладывать волны Боттичелли

Если у вас тонкие волосы, вы можете сделать волны в стиле Ренессанс за ночь. Тщательно расчешите волосы и разделите их на несколько прядей. Смочите волосы водой или маслом для волос и нанесите солевой спрей для фиксации. Заплетите волосы в несколько косичек или в две-три, если хотите более мягкие волны. Интенсивность волн зависит от толщины косы.

Кудри волнистым утюжком

Поскольку в последние годы пляжные волны захватили мир, многие дамы начали использовать утюжок для завивки вместо традиционных щипцов.

Лучше делать прическу на свежевымытых волосах. Нанесите спрей, щедро распределите по прядям волос. Заколите верхние волосы заколкой-невидимкой. Разделите нижние волосы на две части и расчешите, чтобы они не спутывались.

Возьмите прядь волос шириной 2-3 пальца и вставьте ее в утюжок для завивки. Задержитесь на несколько секунд и продолжайте. Убедитесь, что отдельные волны на пряди волос перекрываются. Затем аккуратно расчешите и нанесите солевой спрей для объема.

Женщинам с очень вьющимися волосами следует сначала выпрямить волосы, а затем уложить мягкие волны с помощью утюжка для завивки.