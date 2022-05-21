 

Помощник Кадырова рассказал об убийстве ВСУ своей же раненой девушки-снайпера

21.05.2022, 22:54, Новости дня
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В Донбассе украинские силовики убили свою же девушку-снайпера, которая звала их на помощь и просила эвакуации, потому что была ранена, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

По его словам, украинские силовики, услышав о ранении девушки-снайпера, открыли огонь из минометов по данному квадрату в районе завода (промзоны города Рубежное в Донбассе.

«Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться, и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», – цитирует РИА «Новости» Алаудинова.

Он также добавил, что если бы не действия ВСУ, девушка попала бы в плен и осталась жива.

Ранее в МВД ЛНР рассказали о гибели более 50 человек в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Кременная после обстрелов ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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