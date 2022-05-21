 

Украинские военные ради фейков расстреляли мирных жителей в Николаевке в ЛНР

21.05.2022, 22:54, Новости дня
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В Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские военные устроили артобстрел жилых домов, погибли и ранены мирные жители, все это засняли американские и украинские журналисты, чтобы распространить антироссийские фейки, заявили в Минобороны.

«В населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики киевским режимом проведена очередная изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных Сил РФ перед мировой общественностью. В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненные среди мирного населения», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

По данным ведомства,«репортеры New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъемку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями».

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах. Подобные действия украинских властей еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины», – отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны предупредили, что киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» в городе Середина-Буда Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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