Мирные жители Херсонской области стали жертвами обстрела со стороны Украины
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В поселке Белозерка в Херсонской области трое мирных жителей погибли в результате украинского обстрела, еще десять человек получили ранения, сообщила военно-гражданская администрация области.
В сообщении говорится, что «за поражение в Мариуполе и на фронтах Киев пытается отыграться на мирных жителях регионов, уходящих из-под его влияния». «В результате удара, нанесенного по населенному пункту Белозерка, по предварительным данным, погибли три и ранены десять мирных граждан», – приводит ТАСС текст сообщения.
Напомним, власти Херсонской области решили обратиться к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой войти в состав России. Зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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