Националисты резместили тяжелое вооружение в детсадах и школах в ДНР

Вооруженные силы Украины и боевики теробороны разместили вооружение и оборудовали опорные пункты в детсадах и учебных заведениях в Николаеве, Днепре и населенных пунктах ДНР, заявили в Минобороны.

«В Бахмуте на территории школы № 2, в Часов Яре в здании профессионального училища № 77, в поселке Новоэкономическое в детском саду «Солнышко» и школе № 1 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили военную технику и установки РСЗО. При этом, эвакуация местного населения из близлежащих домов намеренно не проводилась, украинские неонацисты планируют использовать мирных граждан в качестве «живого щита», – говорится в заявлении Минобороны в Telegram.

Кроме того, сообщается, что артиллерийские орудия и РСЗО установлены в Николаеве в здании детского сада № 141 «Звездочка» и на территории судостроительного лицея.

«В Днепре в школе № 119 боевиками территориальной обороны склад боеприпасов, размещена бронетехника и артиллерия, а в Путивле Сумской области в здании лицея № 2 и центре внешкольной работы украинские националисты оборудовали опорный пункт, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях», ­– заявили в Минобороны.

В ведомстве также указали, что США и страны Европейского союза продолжают цинично «закрывать глаза» на многочисленные военные преступления украинских властей, которые в западных странах на государственном уровне не обсуждаются, объективные материалы в медиасфере носят единичный характер, на какие-либо обвинения в адрес официального Киева, в том числе в СМИ наложен строгий запрет.

Ранее в Минобороны заявили, что украинские военные разместили огневые точки в зданиях и на прилегающей территории детсадов и школ Краматорска, Славянска и Дружковки Донецкой Народной Республики.

—