Слуцкий призвал к трибуналу над боевиками «Азова»

Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий прояснил свою позицию относительно возможности обмена боевиков «Азова» (против них в РФ возбуждено уголовное дело) на задержанного на Украине политика Виктора Медведчука.

Слуцкий рассказал в Telegram, что он и его коллеги посетили Донецк и встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным. Как подчеркнул Слуцкий по итогам визита, «все цели специальной военной операции должны быть достигнуты, а военные преступники отданы под суд».

Он отметил, что «на последнем специально хотел бы сделать акцент для любителей вырывать цитаты из контекста», и попросил «не цепляться к вежливым формулировками», «не делать сенсаций на пустом месте». Слуцкий подчеркнул, что его «мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ «Азова» быть не должно, их судьбу должен решать трибунал». В этом он «абсолютно солидарен» с Пушилиным.

«Что касается предложений относительно того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией. Собственно, об этом и было сказано на пресс-конференции. Ни больше, ни меньше. Все идущие сейчас интерпретации в корне не верны по сути, хочу ещё раз это подчеркнуть», – добавил он.

Напомним, во время своего визита в Донецк Слуцкий заявил, что в Москве изучат возможность обмена «азовцев» на Медведчука: «В том, что касается обмена – мы изучим вопрос. Не именно мы, а те, кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев». До этого Пушилин заявил, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, и РФ делает все для того, чтобы они предстали перед судом.

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