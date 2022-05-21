Пушилин сообщил об иностранцах среди сдавшихся боевиков с «Азовстали»

По предварительно информации, среди боевиков, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен, есть иностранные граждане, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Отвечая на вопрос о присутствии иностранцев среди сдавшихся в плен Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live»: «По предварительно информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично».

Кроме того, он рассказал, что шесть украинских военных погибли на территории завода при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен. Пушилин сообщил: «Непонятно кто, никто не берет на себя ответственность, но уже после того, как вышла основная часть, они решили, отдал кто-то команду, взорвать склады боеприпасов». По его словам, «было это сделано наспех, команда была отдана очень криво». «Еще четверо, по-моему, получили ранения», – приводит его слова ТАСС.

Пушилин не исключил, что на заводе «Азовсталь» еще могут скрываться украинские военные. Он отметил, что «у них оставалось достаточное количество продуктов питания, достаточное количество воды». «Да и с БК (боекомплектами) у них, конечно, не артиллерия, но, тем не менее, тоже хватало», – сообщил глава ДНР, отметив, что «проблема, которая у них явно была в последние дни, это медикаменты». Пушилин заверил, что «проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен», передает РИА «Новости».

Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.

—