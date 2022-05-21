Компания SsangYong представила первые тизеры нового внедорожника Torres
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Южнокорейская компания SsangYong официально презентовала публике новую модель внедорожника под названием SsangYong J100.
Выпущенный экземпляр имеет достаточно оригинальный дизайн, отличающийся от ранее показанных паркетников и внедорожников. Более того, в Сети уже доступны официальные тизеры, на которых можно рассмотреть внешний вид транспортного средства. Эксперты полагают, что новая модель будет в скором времени запущена в производство.
Более того, прием предварительных заказов смогут начать в следующем месяце. Известно, что для рынка Европы новый J100 поступит в продажу до конца следующего года. Уровень производительности и остальные характеристики транспортного средства озвучат уже в скором времени.
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