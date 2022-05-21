Компания SsangYong представила первые тизеры нового внедорожника Torres

Южнокорейская компания SsangYong официально презентовала публике новую модель внедорожника под названием SsangYong J100.

Выпущенный экземпляр имеет достаточно оригинальный дизайн, отличающийся от ранее показанных паркетников и внедорожников. Более того, в Сети уже доступны официальные тизеры, на которых можно рассмотреть внешний вид транспортного средства. Эксперты полагают, что новая модель будет в скором времени запущена в производство.

Более того, прием предварительных заказов смогут начать в следующем месяце. Известно, что для рынка Европы новый J100 поступит в продажу до конца следующего года. Уровень производительности и остальные характеристики транспортного средства озвучат уже в скором времени.