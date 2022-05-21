 

Найден способ борьбы с воспалением при рассеянном склерозе

21.05.2022, 22:15, Разное
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Эксперты из Института нейроцитологии Автономного университета Барселоны в Испании рассказали, что им удалось обнаружить новый способ терапии хронического воспаления, которое вызывается рассеянным склерозом.

В качестве эксперимента они ввели лабораторным мышам липидный медиатор. Известно, что при рассеянном склерозе иммунная система вызывает в организме множество бесконтрольных воспалительных процессов, которые становятся хроническими. Далеко не последнюю роль в этом процессе играют липиды.

Недавно эксперты провели эксперименты с лабораторными мышами, введя им липидный медиатор маресин-1. Он значительно улучшил состояние животных, снизил последствия неврологического стресса.



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