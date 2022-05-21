Мнение: Штурм Новотошковского

Штурм поселка городского типа Новотошковское. Апрель 2022-го года.Поселок являлся частью сплошного укрепрайона ВСУ, который готовился к обороне с 2015-го года.

На видео показана, как силы 4-й отдельной мотострелковой бригады армии ЛНР прорываются через оборону противника на территорию пгт.

Позднее, поселок будет зачищен от сил ВСУ и войска пойдут дальше брать Орехово у Горско-Золотого укрепрайона.

В этих боях по проламыванию эшелонированной обороны противника бригада понесла существенные потери, но выполнила поставленные задачи.

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