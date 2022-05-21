 

Алина и два кряжистых деда – Личное мнение

21.05.2022, 21:55, Разное
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Игорь Николаев и Леонид Агутин поиграли в теннис под руководством тренерши.


Фото: Соцсети

Тренершу зовут Алина и она красива: длинненькая, стройненькая, молоденькая.

Эвона, как возрастные ядечки подбоченились в её присутствии: постарались выпрямиться, расправить задубевшие в силу возраста плечи. Агутин, может, даже пузо втянул, а Николаев прикрыл ракеткой.

Мне почему-то смешно.

Мы с вами привыкли обсуждать возрастные изменения в фигурах женщин, но ведь и мужчин время совсем не щадит.

С возрастом многие мужички, по примеру Агутина и Николаева, становятся какими-то кряжистыми, дубоватыми, узловатыми. Укорачивается шея, появляется вдовий горб и пузо.

Это некрасиво.

Что тут может помочь?

Во-первых, диета. Пузо — это фу. Вот прям фу-фу-фу.

Во-вторых, растяжкой нужно заниматься не только женщинам, но и мужчинам. Иначе все эти ослабшие с возрастом мышцы, на которые ещё и налип слой жира, теряют эластичность и укорачиваются. Появляется старческая скукоженность: словно какая-то невидимая сила гнёт человека к земле.

Для возрастного мужчины принципиально важно следить за состоянием массы тела и плечевого пояса: живот должен быть плоским, а плечевой пояс — подвижным.

Если этого нет, то получается кряжистый дед, приосанившийся на фоне красавицы, что выглядит откровенно жалко.

Как-то так.

Короче, дедушки: дуйте на йогу и на пилатес, а не чубчики гелем выстраивайте по моде позавчерашнего дня.

А вы придирчивы к внешности мужиков или хватаете и тащите в свою жизнь что ни попадя — лишь бы был?

Источник: Лена Миро



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