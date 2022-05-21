Идеальное время для экспериментов: 10 стрижек для женщин после 40 лет

С возрастом внешность претерпевает изменения, поэтому имидж нуждается в «апгрейде». Чтобы трансформации не огорчили, а, наоборот, поспособствовали преображению, важно выбрать удачную стрижку. Вот топ-10 причесок для представительниц прекрасного пола, которые уже успели отметить сорокалетний юбилей.

Гарсон

Стрижка характеризуется укороченными или коротко выстриженными локонами в височных зонах. Более длинные локоны остаются на макушке. Это идеальный вариант для энергичных, подвижных и активных женщин, которые не боятся смелых экспериментов с внешностью. Кстати, именно на стрижке гарсон лучше всего смотрится укладка в виде ирокеза.

Пикси

Говорят, что чем старше женщина, тем короче должны быть ее волосы. Если посмотреть на стрижку пикси, то так оно и есть. Прическа реально омолаживает свою обладательницу, позволяя выглядеть лет на десять моложе. Благодаря многослойности можно создать озорной и кокетливый образ.

Боб

Это классика, которая неподвластна времени. Данная стрижка подходит обладательницам прекрасного пола любых возрастов, но особенно стильно она смотрится на зрелых женщинах. Чтобы прическа не выглядела слишком скучно, вы можете перекрасить волосы в цвет благородной седины, темной платины.

Сессун

Прическа, которая пришла из середины прошлого века, теперь вернулась в обновленной вариации. Актуальный вариант – это нечто среднее между пикси и сессуном. Есть прикорневой объем, но нет такой длины почти до подбородка, какой был в классической интерпретации сессуна. Зато благодаря укороченным локонам удается выглядеть моложе.

Шегги

Удачная стрижка для обладательниц ровных от природы волос. Локоны аккуратно покрывают голову, словно шапочка. О прикорневом объеме тут не идет речь, поэтому желательно, чтобы лицо было удлиненной, овальной или вытянутой формы. Благодаря челке удастся смоделировать овал лица, сделав его более пропорциональным.

Дебют

Хороший вариант многослойной стрижки на средние локоны. Волосы, которые обрамляют лицо по бокам, помогают скрыть мелкие мимические морщинки. Эффектно смотрится укладка в виде пробора набок. Можно сделать длинную асимметричную челку, которая будет красиво ниспадать на лицо.

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“Каскад”

Чаще всего “каскад” делают на длинные волосы. Но не менее эффектно данная стрижка смотрится на коротких волосах. Здесь тоже наблюдается многослойность: волосы имеют разную длину, благодаря чему прическа кажется пышнее. Если сделать начес возле корней, то визуально будет казаться, что локонов еще больше, нежели есть на самом деле. Это удачный вариант для тех, у кого тонкие и редкие волосы.

Классическое каре

Если вам больше импонирует классика без добавления современных элементов, тогда можете смело делать каре. Оптимальная длина – до плеч или чуть ниже. С помощью челки удастся скрыть морщинки на лбу.

Короткая стрижка с выбриванием

Если в молодости вы не боялись экспериментировать с внешностью, тогда ни к чему отказываться от этих экспериментов в зрелом возрасте. Чтобы образ не получился уж слишком провокационным, сделайте стрижку с выбриванием локонов в височных зонах. Когда волосы будут распущенные, то этого никто не увидит. А когда вы соберете их в хвостик, например, тогда удивите окружающих смелым образом.

Элегантная “шапочка”

Речь идет о прическе, где длина челки точно такая же, как и длина остальных локонов, в том числе и на затылке. Подобная стрижка предполагает идеальный овал лица, а также наличие ровных и прямых от природы волос.