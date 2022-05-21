Броши для выражения стиля, элегантный шарф и яркие перчатки: какие аксессуары добавят изюминку образу женщины старше 60 лет

Сложно найти женщину, которая не любит аксессуары. Однако с возрастом мы уже не можем просто надеть украшение или шарф, чтобы получить тот потрясающий вид, который нам нужен. Тут требуется особый подход.

Легко найти советы по стилям, цветам, тканям и текстурам, которые подходят для вашей формы тела и помогут вам создать свой собственный модный образ. К сожалению, существует мало советов, которые помогут вам получить максимальную отдачу от ваших аксессуаров; многие ожерелья, браслеты и серьги, которые мы видим сейчас, предназначены для более молодых женщин.

Серьги и ожерелья, чтобы привлечь внимание

Носите ожерелья длиной до ключицы или ниже. Чокеры, которые выглядели так великолепно в 20 лет, теперь привлекают нежелательное внимание к линии челюсти. Более длинное колье будет притягивать взгляд и сделает вас длиннее и стройнее.

Если кожа на шее выглядит не самым лучшим образом, носите волосы длиной чуть ниже подбородка; это отвлечет внимание от области шеи. Кроме того, хороший макияж сделает ваше лицо ярче.

Если у вас пухлые щеки, носите великолепные серьги, чтобы привлечь внимание к ушам и отвлечь внимание от щек. Крупные жемчужины, окруженные бриллиантами (настоящими или поддельными), прекрасно сочетаются практически со всем. Держитесь подальше от серег-подвесок. Они заканчиваются на уровне вашей челюсти и делают ваш подбородок более обвисшим.

Браслеты и часы

Украсьте руки яркими браслетами. Вы можете выбирать разные цвета и размеры. Можете смело носить сразу несколько, даже с часами. Браслеты подходят ко всему, от формальной одежды до джинсов.

Не забудьте про часы. Выбирайте разные размеры, формы, цвета и стили; и это не обязательно должно быть что-то дорогое.

Броши для стиля

Броши — шикарные украшения, особенно когда речь идет о поздних викторианских брошках с крошечными жемчужинами и гранатами. Не забудьте некоторые из замечательных брошей 50-х годов. Броши — еще один из тех предметов, которые могут помочь вам в создании стиля.

Элегантные и стильные шарфы

Если у вас их нет, приобретите разноцветные шарфы — эти аксессуары можно носить самыми разными способами. Они элегантны и стильны, а обычный шарф может украсить даже футболку с джинсами!

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Шелковые и кашемировые шарфы — это роскошь. Они сделают любое пальто или рубашку более дорогими и прослужат долгие годы, потому что являются классикой; особенно если правильно подобрать цвет. Яркие шарфы, которые вы можете носить практически с любой одеждой и в любое время года, дополнят образ и скроют шею или подбородок.

Как выбирать ремни

Это еще один важный аксессуар, и только вы можете решить, какой ремень вы должны носить. Ремни-цепочки могут потрясающе смотреться на большинстве фигур, если их носить низко. Потяните часть ремня, которая крепится к цепочке, справа или слева от пупка, чтобы он был немного смещен от центра. Это создает иллюзию длины и стройности. Пожалуйста, не носите ремень вокруг бедер, если вы не можете похвастаться очень стройной фигурой.

Добавляем ярких красок с помощью перчаток

Кажется, сейчас они вышли из моды, но это не должно нас беспокоить. Наденьте перчатки, чтобы добавить цвета. Носите их, чтобы держать руки в тепле, или потому что они могут превратить обыденное в нечто элегантное и шикарное.

Лучше носить тканевые перчатки, чем дешевые кожаные. Как и в случае со всем остальным, вы платите за качество, а перчатки хорошего качества могут иметь огромное значение для вашего внешнего вида и прослужат вам долгие годы.

Таким образом, вам не стоит бояться аксессуаров. Подумайте о самых разных украшениях и ярких цветах. Но помните, что в определенном возрасте стоит обращать внимание на их количество: в определенных ситуациях меньше значит лучше.