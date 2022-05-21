Зампостпреда РФ при ООН указал главе МИД Украины на оплату зерном за поставки оружия

Киев расплачивается украинским зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Достигнут новый порог лицемерия! Вы знаете лучше других, что РФ не блокирует экспорт продовольствия из украинских портов.Вы держите [порты] заминированными и используете иностранные суда в качестве живого щита», – приводит ТАСС ответ Полянского главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, утверждавшему о блокировании РФ портов для вывоза продовольствия.

«Продолжающийся наземный экспорт продовольствия из вашей страны идет не в Африку, а оплачивает счета за [поставки] оружия», – подчеркнул российский дипломат.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе.

До этого замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле.

Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от РФ «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.

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