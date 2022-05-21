Слуцкий: В Москве изучат возможность обмена «азовцев» на Медведчука

Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков «Азова» (против них в РФ возбуждено уголовное дело) на задержанного на Украине политика Виктора Медведчука.

«В том, что касается обмена – мы изучим вопрос. Не именно мы, а те, кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев», – цитирует РИА «Новости» Слуцкого.

Относительно всего переговорного процесса с Украиной он напомнил, что главным комментатором от Москвы является руководитель переговорной команды Владимир Мединский, и всем необходимо быть очень осторожными с «весьма тонкой и деликатной тканью дипломатии».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, и РФ делает все для того, чтобы они предстали перед судом.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы исключить расправу мариупольцев над ним. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

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