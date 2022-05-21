 

Турецкий политик предупредил об угрозах расширения НАТО для Анкары

21.05.2022, 21:05, Новости дня
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Угроза Турции исходит от НАТО, расширение альянса в любом направлении угрожает Анкаре, сообщил генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

«Около 25 тыс. офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса «Гладио», были уволены со службы в турецкой армии после попытки госпереворота в 2016 года. В их числе сотни генералов, часть которых отбывает наказание в турецких тюрьмах. Угроза Турции исходит от НАТО, это реальность», – цитирует РИА «Новости» Перинчека.

Политик считает, что «США и Израиль стараются создать «Курдистан», создавая угрозы для Турции в Восточном Средиземноморье».

«Посмотрите на созданные вокруг Турции военные базы США, где скапливаются американские танки и боевые самолеты. НАТО при патронаже США угрожает Турции. Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении – угроза не только России, но и Турции. Партнерство Турции в ШОС – очень правильный и всесторонний шаг. НАТО – это опасность и вражда для Турции. 1971, 1980, 2016 года – за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США», – сообщил турецкий политик.

Ранее турецкий историк Мехмет Перинчек посоветовал Турции выйти из НАТО и вступить в ОДКБ.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган  провел телефонные переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции в ходе которых потребовал прекратить поддерживать действия террористических организаций. Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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