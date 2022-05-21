Химики из РФ создали «электронный язык» для обнаружения патогенов в крови

Ученые из РФ создали прибор, который способен эффективно распознавать патогены в биологических жидкостях. Устройство разрабатывалось специалистами из Института синтетических полимерных материалов. На данный момент оно проходит все необходимые испытания.

«Электронный язык» основан на специальной подложке, на которой расположены пиксели с особыми молекулами стрептавидина и ДНК-аптамеров. Эти соединения вступают в реакцию с патогенами, что и позволяет обнаружить последние во всех видах биологических жидкостей.

Работает прибор достаточно просто. Он подает на выход электрический сигнал. Если сигнал отличается от оптимального, заданного заранее, то в жидкости имеются патогены.