 

Химики из РФ создали «электронный язык» для обнаружения патогенов в крови

21.05.2022, 20:55, Разное
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Ученые из РФ создали прибор, который способен эффективно распознавать патогены в биологических жидкостях. Устройство разрабатывалось специалистами из Института синтетических полимерных материалов. На данный момент оно проходит все необходимые испытания.

«Электронный язык» основан на специальной подложке, на которой расположены пиксели с особыми молекулами стрептавидина и ДНК-аптамеров. Эти соединения вступают в реакцию с патогенами, что и позволяет обнаружить последние во всех видах биологических жидкостей.

Работает прибор достаточно просто. Он подает на выход электрический сигнал. Если сигнал отличается от оптимального, заданного заранее, то в жидкости имеются патогены.



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