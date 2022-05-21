 

Стало известно, как патогенный грибок подавляет защиту растений

21.05.2022, 20:55, Разное
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Ученые из Соединенных Штатов Америки опубликовали результаты своей новой исследовательской работы. Они выяснили, что грибки могут подавлять защитные механизмы растений. Подробности опубликованы на сайте журнала Nature Communications.

Известно, что грибок Sclerotinia sclerotioru поражает белой плесенью более 600 видов растений. Среди них много и сельскохозяйственных культур, таких как соя, горох, подсолнечник, чечевица, картофель. Особенность грибка в том, что он воздействует на клеточные стенки и разрушает их.

Недавно было доказано, что у Sclerotinia sclerotioru есть еще один механизм воздействия на растения. Он подавляет их защитные функции с помощью белка SsPINE1.



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