Нужны пластиковые соломинки и немного терпения: секрет создания волшебных локонов без тепловой обработки

Существует множество инструментов, благодаря которым можно создать на волосах привлекательные локоны. Однако вы можете пойти другим путем и сделать себе креативную и очень привлекательную прическу при помощи подручных инструментов без применения термоприборов. Например, использовать пластиковые соломинки.

Необходимые инструменты

Вам понадобятся всего лишь пластиковые соломинки и резинки, которые нужны для закрепления импровизированных бигуди. Подготовьте также стайлинговое средство, которое поможет закрепить локоны во время высыхания, что позволит им стать прочными и держать форму на протяжении нескольких дней.

Подготовка волос

Помойте голову шампунем, нанесите кондиционер или маску, затем тщательно ополосните волосы проточной водой. После этого промокните локоны полотенцем и дайте им просохнуть. Можно использовать фен (особенно если вы ограничены во времени) или оставить высыхать волосы естественным путем. Постарайтесь не допускать пересушивания, поскольку для укладки нужны влажные волосы. Если волосы чистые, можете обойтись без мытья, просто слегка сбрызните шевелюру водой, чтобы достичь влажного эффекта.

Использование пластиковых соломинок

Разделите волосы на пряди, начиная работу с затылочной части. Если волосы очень влажные, расчесывать их не рекомендуется. Если почти сухие, можете использовать щетку или расческу с редкими зубьями (деревянный гребешок или расческу, которая используется для укладки).

Отделите одну прядь, намотайте ее на соломинку, начиная с кончиков и доходя до корней, после чего закрепите резинкой. После обработки затылочной части перейдите к боковым. Чем больше будет отделенных прядей, тем более мелкими будут ваши кудри. Оставьте соломинки на волосах до полного просыхания. Если торопитесь, можете использовать фен.

Можно также накрутить волосы на ночь, а утром снять импровизированные бигуди. Стоит предупредить о том, что не рекомендуется слишком сильно затягивать волосы, особенно если они достаточно влажные. В этом случае вы можете растянуть волосинки, что повредит их структуру.

Оформление прически

Снимите соломинки, достав их из волос. Не торопитесь и расплетайте пряди от кончиков до корней.

Аккуратно расчешите волосы расческой с редкими зубьями, придерживая кончики рукой. Не старайтесь расчесывать их слишком старательно, поскольку завитки могут пропасть, в результате чего волосы просто превратятся в пышную шевелюру.

Если так получится, нанесите гель или сбрызните волосы водой, после чего сформируйте пальцами локоны так, словно сжимаете пружину.