Для любого типа волос и формы лица: 10 модных стрижек, которые идеально обрамляют лицо

Если у вас далекий от идеала овал лица, который нуждается в визуальном моделировании, тогда вам точно стоит рассмотреть варианты стрижек, обрамляющих его. Их преимущество заключается в том, что они подходят для обладательниц локонов разной структуры. Правильно подобранная стрижка позволит внешне преобразиться и создать эффектный и достойный внимания образ.

Многослойная с челкой-шторкой

Хороший вариант для обладательниц лиц круглой, квадратной формы. Благодаря обрамлению в виде локонов лицо кажется более узким, приобретает овальную форму.

Эффектно смотрится прическа с платиновым окрашиванием и с челкой-шторкой (на главном фото). Такая стрижка позволяет выглядеть моложе своих лет.

Рваная с челкой

Рваные стрижки характеризуются разной длиной волос. Такой эффект достигается за счет использования острой бритвы при обработке кончиков локонов. В текущем сезоне подобные прически невероятно актуальны и востребованы. Больше всего они подходят обладательницам тонких волос. Благодаря филировке и разной длине локонов прическа кажется более пышной. Очень стильно и романтично смотрится такая стрижка в сочетании с челкой.

«Лесенка» с челкой-шторкой

Еще один эффектный вариант многослойной стрижки. Если в первом варианте, на главном фото, больше наблюдался каскад, то здесь – «лесенка» из локонов разной длины. Самые длинные остаются внизу. По мере «продвижения» наверх локоны становятся более короткими.

Многослойная с челкой набок

Если у вас длинные и густые от природы волосы, то обратите внимание на данную стрижку. Благодаря тому что кончики профилированы специальными ножницами, нет утяжеления. Стрижка помогает создать романтичный и воздушный образ: особенно если сделать укладку в виде крупных завитков.

Изюминкой такой прически является челка набок. Она длинная и при наклоне головы красиво ниспадает на лицо. Рассмотрите такой вариант, если у вас лицо квадратной или удлиненной формы.

Каскад на прямой пробор

Если вам не нравятся прически с челками, если вы привыкли открывать лоб, тогда рассмотрите каскад на прямой пробор.

Чтобы сильно не срезать длину, вы можете сделать стрижку многослойной в нижней части, ближе к кончикам волос. Но тогда учитывайте, что не будет прикорневого объема.

Мелирование и многослойная стрижка

Если классическая многослойная стрижка кажется вам весьма банальной, то вы можете преобразить ее внешний вид благодаря стильному окрашиванию. Например, мелированию. Сегодня в тренде техника балаяж. Суть заключается в том, чтобы осветлить отдельные прядки. Есть также техника под названием обратный балаяж. Это когда к светлым волосам добавляются темные локоны.

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Многослойная челка

Если вам нравится, как длинная челка красиво ниспадает на лицо, тогда почему бы не сделать многослойными не только локоны, а и этот элемент? Кто сказал, что челка должна быть только с ровным или рваным срезом? Если длина волос позволяет, то вы также можете сделать «лесенку» в виде красивого плавного перехода из челки. Это сделает ваш образ более романтичным.

Каскад на длинные волосы с челкой-шторкой

Эта эффектная стрижка точно понравится девочкам-поросткам и юным девушкам. Суть заключается в том, чтобы сделать длинную челку-шторку в сочетании с еще более длинными, но выстриженными каскадом остальными локонами.

С перьями

Для создания романтичного образа сделайте многослойную стрижку, а при укладке уложите волосы кончиками не внутрь, а наружу. То же самое сделайте и с челкой. Тогда получится прическа в ретростиле. А чтобы осовременнить образ, добавьте окрашивание «перьями», смешав светлые прядки с темными.

На прямой пробор с челкой, обрамляющей лицо

Такая прическа хорошо подойдет обладательницам как ровных густых, так и тонких вьющихся локонов. В первом случае будет выдерживаться четкая симметрия, будут выдерживаться ровные линии. Во втором прическа станет более озорной из-за завивающихся локонов.