Spiegel – визитом в Азию Байден намерен продемонстрировать готовность США противостоять России и Китаю

Первый визит Байдена в Азию должен показать, что США способны взять на себя ведущую роль в регионе и противостоять РФ и Китаю, пишет Der Spiegel. Однако в последнее время в Токио и Сеуле растут сомнения в том, что Вашингтону удастся добиться успеха в этом направлении: украинский кризис, «всё более агрессивный» Китай, а также непредсказуемая Северная Корея вызывают в странах Восточной Азии неуверенность в поддержке Запада. Байден намерен их переубедить.



AP

В Сеуле в пятницу утром идут приготовления к визиту президента США. Помощники приносят дорожные ограждения и разворачивают плакаты, позже снайперы займут позиции вокруг его отеля, а полицейские выставят блокпосты. Джо Байден приземлился в столице Южной Кореи для пятидневного турне по Азии, в программу которого также входит Япония, пишет Der Spiegel.

Первый визит Байдена в Азию должен продемонстрировать, что США останутся в регионе — как в военном, так и в политическом отношении. Вашингтон намерен заявить, что способен взять на себя ведущую роль и противостоять другим «агрессивным сверхдержавам»: РФ — в Европе, Китаю — в Восточной Азии, отмечает автор статьи.

В последнее время в Токио и Сеуле многие сомневаются в том, что Байдену удастся добиться успеха в этом направлении. С одной стороны, они рассматривают Китай как важного торгового партнёра, с другой стороны, видят в нём «всё более агрессивную крупную державу». Пекин годами пытается расширить собственное влияние, вооружаясь и «превращая в бастионы» острова в Южно-Китайском море, на которые претендуют другие государства.

Кроме того, Северная Корея разрабатывает всё более опасное оружие. Американские спецслужбы предупреждают, что в скором времени состоятся очередные испытания. Несмотря на вспышку коронавируса в Северной Корее, Ким Чен Ын способен произвести запуск одной или нескольких ракет во время азиатского турне Байдена. В среду советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это может быть «испытание межконтинентальной баллистической ракеты, или ядерное испытание, или, честно говоря, и то, и другое».

Салливан не захотел объяснять, как в таком случае отреагируют США — но пообещал действовать в тесной координации с Японией и Южной Кореей. Именно этому и будет посвящён визит Байдена: президент США намерен успокоить неуверенных партнёров, договориться о более тесной координации политической и военной деятельности, а также представить предложения о более тесном экономическом сотрудничестве.

В 2017 году предшественник Байдена Дональд Трамп вышел из важного торгового соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве и пригрозил вывести американских солдат из региона. Теперь Байден намерен «восстановить доверие». В Токио и Сеуле он встретится с главами правительств, которые, вероятно, в будущем предпочтут выбрать в качестве ориентира Вашингтон.

По словам Евы Пейсовой, сотрудницы брюссельского Центра по безопасности, дипломатии и стратегии (CSDS), в Восточной Азии российская операция на Украине потрясла многих лиц, принимающих политические решения. Она считает, что украинский кризис стал «поворотным моментом» для Японии: действия РФ показали, что подобное может произойти и в Азии.

Традиционно Япония воспринималась в качестве более пассивного игрока в регионе, оставляющего «тяжёлую работу» американцам и концентрирующегося на экономической политике. Ситуация изменилась при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ, но при нынешнем премьер-министре Фумио Кисиде, считает Пейсова, происходит «реальный сдвиг в сторону активной и ответственной в глобальном масштабе» Японии. «В настоящий момент страна начинает занимать лидирующие позиции в регионе», — отмечает эксперт.

Вскоре после начала российской спецоперации Кисида присоединился к европейцам и американцам и ввёл санкции против России. При этом он опирался на широкую поддержку японцев. Украинский кризис, как прокомментировала одна японская газета вскоре после его начала, стал «не пожаром, разгоревшимся на другом берегу реки», а событием, которое потребовало чёткой приверженности со стороны союзников США — Японии и Южной Кореи.

Обе страны осознали, что украинский кризис может «создать опасный прецедент» в Азии и что Китай, крупная держава, способен точно так же поступить с «небольшой демократической островной республикой» Тайвань, считает автор статьи.

«Согласно оценкам, то, что произошло с Украиной, может произойти и с Тайванем», — отмечает Пейсова. Однако, по её мнению, лица, принимающие политические решения в Японии и Южной Корее, не уверены, насколько далеко зайдёт поддержка со стороны Запада: «Не будем забывать, что Украину поддерживают, но не осуществляют прямого военного вмешательства. Япония и Южная Корея имеют это в виду и готовятся к этому».

В обеих странах более открыто, чем когда-либо, обсуждается разработка собственного ядерного оружия. Южная Корея наращивает вооружения из-за угрозы со стороны Северной Кореи уже много лет, а теперь удвоить расходы на оборону до 2% от ВВП намерена и Япония. Американский эксперт по вопросам обороны Элбридж Колби предупреждает, что Япония «реагирует слишком медленно». «Я обеспокоен, — заявил он в интервью японской газете Nikkei — Я вижу большой прогресс, но вопрос в том, продвигается ли дело достаточно быстро, чтобы противостоять угрозе? Я настроен скептически».

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, выступая против Пекина, также хочет чувствовать большую уверенность. Вопреки обыкновению, после своего избрания он отправил специальные делегации в США, Европу и Японию, но не в Китай и Россию. Южная Корея также стремится к более тесному сотрудничеству с Японией, Австралией, Индией и США — странами — участницами Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD). Саммит лидеров QUAD состоится во вторник в Токио.

В субботу президент Южной Кореи встретится с Джо Байденом. Некоторые СМИ видят в общих интересах лидеров двух стран предпосылку для плодотворного сотрудничества в будущем: Байден и Юн любят собак и бейсбол, отмечает Der Spiegel.