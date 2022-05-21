 

Оппозиция в Ереване начала шествие к резиденции Пашиняна

21.05.2022, 19:40, Новости дня
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Шествие оппозиции после митинга на Площади Франции началось в Ереване, участники направились к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Участники акции собираются заявить премьеру, что у него нет мандата говорить от имени Армении и народа страны. Шествие сопровождают автомобили, из колонок которых играет национальная музыка, передает РИА «Новости».

«Присутствие на площади десятков тысяч человек, в очередной раз подтверждает тот факт, что у лица занимающего кресло премьер-министра нет мандата завтра в Брюсселе вести переговоры от имени Армении и армянского народа», – сообщил на митинге вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян, передает ТАСС.

Полиция освободила для протестующих коридор по проезжей части, активных действий не предпринимает.

Представители оппозиции ранее ненадолго заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса. 

До этого лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

17 апреля из бюллетеня Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев стало известно, что Армения нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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