Болельщики подрались на поле в конце матча «Рубин» – «Уфа»
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Драка болельщиков произошла в матче заключительного, 30-го тура чемпионата РФ по футболу между казанским «Рубином» и «Уфой», а тренер уфимской команды почувствовал себя плохо после игры.
Недалеко от бровки на 85-й минуте произошла потасовка болельщиков, после чего драка перетекла на футбольное поле. В эпизод пришлось вмешаться стюардам, передает РИА «Новости».
Также стало известно, что главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов почувствовал себя плохо после игры заключительного тура чемпионата РФ по футболу с казанским «Рубином».
По словам представителя команды, Стукалову стало плохо, он упал..
Ранее сообщалось, что казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл «Уфе» в домашнем матче 30-го тура чемпионата РФ по футболу и вылетел из Российской премьер-лиги.
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