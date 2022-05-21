 

В Херсонской области началось вещание российского радиоэфира

21.05.2022, 19:40, Новости дня
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Радио «Крым» начало вещание в Херсоне и Херсонской области впервые за восемь лет, новостной дайджест начался с известий про вербовку местных жителей украинскими нацистами и приезд делегации иностранных журналистов.

«Со вчерашнего дня в Херсоне и области на частоте 107.8 FM теперь вещает радио «Крым», – говорится в сообщении военно-гражданской администрации региона. Исторические кадры первого российского радиоэфира в Херсонской области спустя 8 лет публикует Telegram-канал Readovka.

Слушателей на волне 107.8FM поприветствовала журналистка Елена из ТРК «Крым 24». Новостной дайджест начался с известий про вербовку местных жителей украинскими нацистами и приезд делегации иностранных журналистов.

Ранее в апреле в Херсонской и Запорожской областях после восьмилетней паузы начали вещание российские цифровые каналы. В том числе «Первый крымский» и «Крым-24».

До этого власти Херсонской области решили обратиться к Путину с просьбой войти в состав России.

Напомним, Стремоусов сообщил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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