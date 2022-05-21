 

В РФ создают лекарства от сахарного диабета

21.05.2022, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты из Российской Федерации заявили, что они работают над созданием эффективного средства от диабета. Скоро люди получат инновационную терапию этого опасного заболевания, а все необходимые патенты на разработку ученые уже получили.

Созданием занимаются специалисты из Уральского федерального университета и их коллеги из Волгоградского медицинского государственного университета. По их данным, в мире более 530 миллионов человек страдает от этого недуга. Цифра будет только расти и к 2045 году уже 783 миллиона людей столкнутся с диабетом.

Новый препарат позволит не только избавить человека от серьезных осложнений диабета, но и станет отличной профилактикой развития заболевания. На данный момент первая тестовая версия средства уже проходит испытания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12.21 / Мнение: “Великий пророк 17”

05.09.20 / Во ФСИН обеспокоены снижением числа заключенных в России

18.11.21 / Генпрокуратура попросила Госдуму лишить депутата Рашкина неприкосновенности

14.02.21 / Суд над Навальным, обновлённый Явлинский, адские фонарики и запрет клитора в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

21.05.21 / Предполагаемые бессмертные живут среди нас

10.08.20 / Мнение: Белоруссия перешла на осадное положение

08.02.22 / Мнение: Зачем Путин встретился с «лидером терроризма»?

05.05.21 / “Бумажный” водоробус для Путина, или Водородные амбиции России

21.12.21 / Фестиваль под названием «Лучшие клоуны мира» состоялся в Санкт-Петербургском цирке

27.01.22 / Мнение: Переворот в Буркина-Фасо наносит удар по Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика