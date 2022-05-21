В РФ создают лекарства от сахарного диабета

Эксперты из Российской Федерации заявили, что они работают над созданием эффективного средства от диабета. Скоро люди получат инновационную терапию этого опасного заболевания, а все необходимые патенты на разработку ученые уже получили.

Созданием занимаются специалисты из Уральского федерального университета и их коллеги из Волгоградского медицинского государственного университета. По их данным, в мире более 530 миллионов человек страдает от этого недуга. Цифра будет только расти и к 2045 году уже 783 миллиона людей столкнутся с диабетом.

Новый препарат позволит не только избавить человека от серьезных осложнений диабета, но и станет отличной профилактикой развития заболевания. На данный момент первая тестовая версия средства уже проходит испытания.