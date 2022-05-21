 

Реновация промзоны «Горская» создаст для Петербургаряд выгодных проектов

21.05.2022, 19:30, Разное
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Компания «Мегалайн» в рамках проекта по рекультивации промзоны «Горская» создаст привлекательное место для туристов и работников.

Отмечается, что на территории постоят три гостиничных комплекса и инновационный центр. Кроме того, там появятся складские помещения современного формата.

Благодаря проекту компании «Мегалайн», на территории промзоны, которая ранее использовалась для строительства комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений, также появится огромный IT-кластер с объектами инновационной деятельности.

Однако большая часть территории будет задействована под объекты туризма. Это позволит обеспечить туристам комфортный отдых. Здесь обустроят смотровую вышку, возведут музей Дамбы и благоустроят набережную с велодорожками и эко-тропой.



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