Мнение: Письмо: “Шел за шавухой, а попал в сербский ресторанчик”
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Вот эта прекрасная.
Лучше, чем Арестович.
Разбирайте сами.
yuu_dachi
Здравствуйте, Эволюция!
Было бы классно, если бы моё письмо попало к вам на разбор.
Мне 35, в разводе, есть пятилетний сын. Отношений на данный момент нет.
Я легко нравлюсь. Отношения со мной нравятся.
В начале часто даже вызывают восторг. Но рано или поздно эйфория проходит. Не то, чтобы отношения перестают ценить, нет. Их ценят, конечно. Насколько вообще можно ценить то, что попало к тебе почти даром и случайно. То, что ты в сущности не заказывал.
Шёл за шавухой, а попал в сербский ресторанчик. Хотел купить пивасик, а тебе предложили бутылку аргентинского вина. И т.д. Это везение или нет?
Иногда я смотрю критично на свой иррациональный список ожиданий от партнёра и думаю: ну, ***, ***ец
С одной стороны мне важен в мужчине внутренний стержень и нечто, что я ощущаю как силу, иначе мне будет трудно чувствовать себя рядом спокойно и принимать его авторитет хоть в чем либо
С другой стороны слишком жесткие, догматично- доминирующие товарищи меня очевидно отталкивают. Жёсткость может быть норм в сексе, но в бытовом общении я ее не выношу в принципе. От слова совсем. Я слишком свободолюбивая и строптивая.
Ещё хочется, чтобы человек рядом со мной был увлечён тем, что он делает. Горел этим. Но трудоголики, которые спят в офисе или люди, которые возвращаются домой раз в год из командировок – точно не мое. Я пробовала, не потяну.
Что там дальше? Хочется, чтобы человек был в хорошем контакте с эмоциями. Но вот, например, люди творческих профессий и прочие слишком ( на мой вкус) ранимые одуванчики меня совсем не возбуждают.
Вообще меня точно в мужчине привлекает ясный ум, рациональность и логика.
Ещё мне нужно, чтобы человек был включен в отношения, интересовался мной. Но чтобы не только мной интересовался и чтобы не было душно.
Чтобы был хороший секс. Даже больше того – пробужденная телесность.
Ещё мне нужно чтобы с человеком было интересно и я не чувствовала себя аниматором и эмоциональным дилером 24/7. Но если с ним будет слишком «интересно» – да *** такое надо
Мне ещё работать и сына в садик вести.
Что там ещё? Ах ну да, конечно. Деньги.
Оказалось на практике, что история с кардинально разным доходом с перевесом в мою сторону – это сложно для всех. И для меня и для мужчины.
Такое тоже вряд ли сможет существовать в моей жизни на постоянку.
Что там ещё? Ну по мелочи)
Хорошее чувство юмора, чтобы казался мне привлекательным, уважал меня вместе с тем, что я делаю и мог поддерживать.
Мне очень важна и нужна близость.
Я пораскинула мозгами и поняла, что у меня тоже куча суперспособностей.
Как минимум несколько:
– Способность качественно слушать
– Способность находить решение, даже если в моменте кажется, что его нет.
– Способность вызывать чувства и провоцировать
– Способность успокаивать и поддерживать
– Способность задавать меняющие вопросы
– Способность превращать всё в красоту, силу, практики и текст
– Способность соблазнять и вовлекать
– Способность делать обычную жизнь праздничной
– Способность находить классных людей
– Способность видеть красоту в людях и делиться радостью
– Способность генерировать смыслы и видеть связи
– Способность быстро прощать и переключаться
– Способность смеяться, даже если совсем не до шуток
Зимой была на классном таком свидании. Тепло, интересно, весело. Много хохотала как всегда. И неожиданно закрылся рестик (тоже как всегда прям) Человек предложил к нему продолжить общаться, но я отказалась и он меня домой отвёз.
Сидим во дворе в машине, болтаем.
Он мне говорит: Вот ты скажи мне: почему я не могу просто взять и уснуть с женщиной, которая мне нравится? Почему всё так сложно?
Я говорю: ну почему сложно, просто есть нюансы приложения.
Попробуй pure – там больше история про «хочу прямо сейчас» отыгрывается.
Обнялись, пожелали друг другу спокойной ночи и я ушла спать. Смотрю стоит( машина в смысле)
Пишу: у тебя там все хорошо? Ты чего не уезжаешь?
Он пишет: я пьюр устанавливаю
Я пишу: а! Сделать тебе чай, пока устанавливаешь?
Он пишет: сделай
Ну что? Я заварила чай в своей дорожной кружке, взяла конфетки с мумитролями и спустилась обратно.
Извини, говорю, что не приглашаю в гости, чтобы ты там все установил. Не хочу сегодня гостей.
Поржали. Открыли пьюр. Чисто глянуть ассортимент.
Я говорю: о, смотри, вот же моя анкета.
Он говорит: да ну!
Я говорю: ну да, ты что не узнаешь глаз?
Он говорит: ща отправлю тебе подарок
В общем посмеялись ещё немножко и я снова спать пошла. Потому что забота заботой, а внимание к своим потребностям – в приоритете. Я ж старенькая уже. Хоть и веду себя порой как подросток переросток.
Бог тиндера поцеловал меня в макушку (или куда там ещё, не знаю) и мне всё время попадаются на сайтах знакомств какие-то офигенные мужчины.
Офигенные, но чаще всего совершенно не подходящие лично мне.
Эволюция, где искать подходящего?
Спасибо!
Источник: Эволюция
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