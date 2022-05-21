Мнение: Письмо: “Шел за шавухой, а попал в сербский ресторанчик”

Вот эта прекрасная.

Лучше, чем Арестович.

Разбирайте сами.

yuu_dachi

Здравствуйте, Эволюция!

Было бы классно, если бы моё письмо попало к вам на разбор.

Мне 35, в разводе, есть пятилетний сын. Отношений на данный момент нет.

Я легко нравлюсь. Отношения со мной нравятся.

В начале часто даже вызывают восторг. Но рано или поздно эйфория проходит. Не то, чтобы отношения перестают ценить, нет. Их ценят, конечно. Насколько вообще можно ценить то, что попало к тебе почти даром и случайно. То, что ты в сущности не заказывал.

Шёл за шавухой, а попал в сербский ресторанчик. Хотел купить пивасик, а тебе предложили бутылку аргентинского вина. И т.д. Это везение или нет?

Иногда я смотрю критично на свой иррациональный список ожиданий от партнёра и думаю: ну, ***, ***ец

С одной стороны мне важен в мужчине внутренний стержень и нечто, что я ощущаю как силу, иначе мне будет трудно чувствовать себя рядом спокойно и принимать его авторитет хоть в чем либо

С другой стороны слишком жесткие, догматично- доминирующие товарищи меня очевидно отталкивают. Жёсткость может быть норм в сексе, но в бытовом общении я ее не выношу в принципе. От слова совсем. Я слишком свободолюбивая и строптивая.

Ещё хочется, чтобы человек рядом со мной был увлечён тем, что он делает. Горел этим. Но трудоголики, которые спят в офисе или люди, которые возвращаются домой раз в год из командировок – точно не мое. Я пробовала, не потяну.

Что там дальше? Хочется, чтобы человек был в хорошем контакте с эмоциями. Но вот, например, люди творческих профессий и прочие слишком ( на мой вкус) ранимые одуванчики меня совсем не возбуждают.

Вообще меня точно в мужчине привлекает ясный ум, рациональность и логика.

Ещё мне нужно, чтобы человек был включен в отношения, интересовался мной. Но чтобы не только мной интересовался и чтобы не было душно.

Чтобы был хороший секс. Даже больше того – пробужденная телесность.

Ещё мне нужно чтобы с человеком было интересно и я не чувствовала себя аниматором и эмоциональным дилером 24/7. Но если с ним будет слишком «интересно» – да *** такое надо

Мне ещё работать и сына в садик вести.

Что там ещё? Ах ну да, конечно. Деньги.

Оказалось на практике, что история с кардинально разным доходом с перевесом в мою сторону – это сложно для всех. И для меня и для мужчины.

Такое тоже вряд ли сможет существовать в моей жизни на постоянку.

Что там ещё? Ну по мелочи)

Хорошее чувство юмора, чтобы казался мне привлекательным, уважал меня вместе с тем, что я делаю и мог поддерживать.

Мне очень важна и нужна близость.

Я пораскинула мозгами и поняла, что у меня тоже куча суперспособностей.

Как минимум несколько:

– Способность качественно слушать

– Способность находить решение, даже если в моменте кажется, что его нет.

– Способность вызывать чувства и провоцировать

– Способность успокаивать и поддерживать

– Способность задавать меняющие вопросы

– Способность превращать всё в красоту, силу, практики и текст

– Способность соблазнять и вовлекать

– Способность делать обычную жизнь праздничной

– Способность находить классных людей

– Способность видеть красоту в людях и делиться радостью

– Способность генерировать смыслы и видеть связи

– Способность быстро прощать и переключаться

– Способность смеяться, даже если совсем не до шуток

Зимой была на классном таком свидании. Тепло, интересно, весело. Много хохотала как всегда. И неожиданно закрылся рестик (тоже как всегда прям) Человек предложил к нему продолжить общаться, но я отказалась и он меня домой отвёз.

Сидим во дворе в машине, болтаем.

Он мне говорит: Вот ты скажи мне: почему я не могу просто взять и уснуть с женщиной, которая мне нравится? Почему всё так сложно?

Я говорю: ну почему сложно, просто есть нюансы приложения.

Попробуй pure – там больше история про «хочу прямо сейчас» отыгрывается.

Обнялись, пожелали друг другу спокойной ночи и я ушла спать. Смотрю стоит( машина в смысле)

Пишу: у тебя там все хорошо? Ты чего не уезжаешь?

Он пишет: я пьюр устанавливаю

Я пишу: а! Сделать тебе чай, пока устанавливаешь?

Он пишет: сделай

Ну что? Я заварила чай в своей дорожной кружке, взяла конфетки с мумитролями и спустилась обратно.

Извини, говорю, что не приглашаю в гости, чтобы ты там все установил. Не хочу сегодня гостей.

Поржали. Открыли пьюр. Чисто глянуть ассортимент.

Я говорю: о, смотри, вот же моя анкета.

Он говорит: да ну!

Я говорю: ну да, ты что не узнаешь глаз?

Он говорит: ща отправлю тебе подарок

В общем посмеялись ещё немножко и я снова спать пошла. Потому что забота заботой, а внимание к своим потребностям – в приоритете. Я ж старенькая уже. Хоть и веду себя порой как подросток переросток.

Бог тиндера поцеловал меня в макушку (или куда там ещё, не знаю) и мне всё время попадаются на сайтах знакомств какие-то офигенные мужчины.

Офигенные, но чаще всего совершенно не подходящие лично мне.

Эволюция, где искать подходящего?

Спасибо!