Мнение: Буденовск – Беслан – Нордост – Мариуполь: заложников – не беречь!

Любопытно, что в нынешней ситуации с Мариуполем нет ничего удивительного. Город взят в результате почти трехмесячного штурма, в нем, даже по российским данным, разрушено около 60% жилого фонда, точных данных по потерям среди мирных жителей нет, но похоже, они могут составлять десятки тысяч человек (виноватых лишь в том, что они жили в том городе, который российская армия решила «взять»).

На первый взгляд, такое «освобождение» кажется беспрецедентным в новейшей российской истории. А на второй – вовсе нет, более того, именно таких методов и следовало ожидать в правление Путина. Опять-таки – даже если принять главную российскую версию случившегося, то есть – что украинские войска «виноваты» в том, что приняли решение оборонять город в городской черте, «таким образом взяв местных жителей в заложники».

Стало быть, картина, рисуемая российской пропагандой, такая: украинские войска – это как бы «террористы», которые «взяли в заложники мирных жителей», а росармия – это аналог омона-спецназа, который взялся жителей «освобождать». Ну и? Что такая картинка напоминает? Конечно: это один в один Буденовск, Беслан и Норд-Ост. Во всех тех случаях террористы захватывали заложников, а российские вооруженные подразделения, повинуясь приказу верховных руководителей, бестрепетно шли на штурм, не особо беря в расчет, что в результате штурма пострадают также и заложники (в случае Буденовска – больные, в случае Беслана – дети, в случае НордОста – зрители). Мариуполь – это просто развитие той же самой тенденции: была больница, потом школа, потом театр, теперь – полумиллионный город. Во всех случаях ответ один – штурм!

Дальнейшее развитие тоже известно и даже обозначена в многочисленных прокламациях «сторонников Путина»: теперь на очереди – целая страна, «захваченная бандеровцами». Ее тоже как бы надо освобождать, а то, что при этом придется перебить большую часть «заложников»-украинцев – это уже фактически признано «допустимыми потерями».

А что заложники? А заложникам, как считаем, во всех случаях просто «не повезло». Они, типа, оказались не в то время и не в том месте, хрен бы с ними.

Я, каюсь, тоже был типично расейский отморозок в 90е-«нулевые»: «штурмы» на словах осуждал, но в глубине души все время шевелилась мыслишка вечного Васисуалия Лоханкина: а может – думал я – в этом типа и состоит сермяжная правда? Может, только так и можно справиться с терроризмом – проявляя беспримерную жестокость в отношении невинных людей, но как бы указывая будущим террористам, что у них нет шансов добиться своего?

К сожалению, я забыл тогда завет великого Льва Толстого: «Снижая идеал по своей слабости, никогда нельзя найти того предела, на котором следует остановиться». Позволили раз правительству убивать невинных «во имя благих целей» – оно будет убивать во все более и более широких масштабах, и никогда само не остановится. «Отчего не убивать, коли некому унять?» – старинная русская пословица. Больница – школа – театр – город (вы находитесь здесь). Потом страна, потом планета. Планету ведь тоже надо «спасать от террористов»? А население планеты, как водится, в заложниках. А заложников мы не жалеем, у нас не принято.