 

Пока не бросит! – Личное мнение

21.05.2022, 19:09, Разное
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В этом году Костик не разведётся с Собчак, если не случится какой-нибудь уж совсем форс-мажор.

Тамада выиграла схватку со временем и ещё какое-то время у неё есть потянуть кота за хвост, пытаясь сохранить брак.


Вот же ж, дрянь какая. Пока не брошу. Фото: Соцсети

Московский Департамент культуры опубликовал доходы столичных культурных деятелей. Так вот Богомолов в списке оказался почти внизу.

С доходом за прошлый год в размере что-то около 13 миллионов, Константин выглядит натуральным Омаром, если сравнивать его с женой-тамадой. У той — миллионов 300 за год накапало.

Пока Богомолов не станет зарабатывать сопоставимые с женой суммы, уходить ему от неё никак нельзя.

Кто договорится о руководстве театром? Кто купит новый костюм? Кто полезной еды в дом принесёт? На чём, в конце концов, в театр ездить — не на каршеринге же и не на самокате ведь!

На 13 миллионов теперь в столице не разгуляешься. Автомобиль приличный не купишь.

А вообще подумала тут: почему у всех ведущих с лобного места, где строят любовь годами, мужья всегда зарабатывают меньше жён?

Вот у Бородиной — то Михаил, то Курбанчик. У Бузовой — Дава. У Собчак — то один актёр НеЯнковский, то второй — ну такой себе режиссёр с небольшим доходом.

Неужели богатым и успешным, талантливым и удачливым обе Ксюши и гОленька нафиг не сдались?

Интересно, а почему так? Лицом не вышли или с характерами чего не так?

Источник: Лена Миро



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