На открытии первой в России пиццерии Freddy Fazbear`s выстроилась многокилометровая очередь

В Москве открылся первый в России ресторан-пиццерия Freddy Fazbear`s. Событие вызвало небывалый ажиотаж среди жителей столицы. “Ведомости “сообщили о многокилометровой очереди желающих попробовать знаменитую американскую пиццу и посмотреть на выступление животных-аниматроников. Из-за небывалого ажиотажа полиции пришлось перекрыть движение ближайших к заведению улиц.

“Это лучше чем Макдоналдс! Классная еда и сервис, лучше всего приходить с детьми, для них тут поют роботы-куклы”, — рассказала посетительница.

“Крутое место, отдушина для последних дней, когда сходить некуда. Только вот некоторые аниматроники слишком вызывающие, на мой взгляд, дизайн Рокси мог быть чуть посдержаннее, спокойно смотреть невозможно”, — прокомментировал увиденное гость заведения.

Представители пиццерии заявили, что это только первое заведение в России, в скором времени Freddy Fazbear`s откроется в городах с населением свыше 100 тысяч жителей. В рекламной кампании пиццерии также будет участвовать Михаил Горбачев. Кроме того, менеджеры попросили гостей с детьми не совать части тела в активные механизмы кукол.

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