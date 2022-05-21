Многослойные стрижки средней длины – хит этого и будущего сезона: как укладывать, в чем их преимущества

Многослойные стрижки зарекомендовали себя как одна из самых популярных причесок нескольких десятилетий. Их преимущество заключается в том, что они подходят представительницам прекрасного пола разных возрастов, легки в оформлении, привлекательны и стильны. За что, собственно говоря, они и нравятся женщинам.

Отличительные особенности

Стрижка состоит из нескольких слоев, верхние из которых несколько короче внутренних. При помощи такой техники можно оформить нужное количество слоев в зависимости от желания визуально увеличить объем. Чем больше будет ступеней, тем пышнее выглядит прическа. Как правило, пряди у лица стригут короче, в стрижке присутствует челка, но это не обязательно. Все зависит от вкуса и предпочтения женщины.

Преимущества

Помимо увеличения объема, у многослойной стрижки есть еще много преимуществ. Во-первых, она подходит для любой структуры волос. Вьющиеся локоны выглядят просто потрясающе, но не менее эффектно прическа смотрится и на прямых волосах. Во-вторых, не имеет значение и то, тонкими или плотными являются сами волосинки. Даже самые тоненькие волосы при правильной технике стрижке и выборе формы станут выглядеть аккуратно и элегантно. В-третьих, стрижку можно модифицировать с помощью разных видов окрашивания.

Однотонное, омбре, балаяж или естественный цвет – все это способно только украсить стильную и эффектную стрижку. В-четвертых, многослойная стрижка позволяет корректировать лицо, поскольку можно легко подобрать длину слоев и технику для каждой определенной формы.

Оптимальная форма

Если рассматривать многослойную стрижку на волосах разной тонкости, можно отметить следующее. На густых волосах можно сделать необходимую градацию, которая поможет избавиться от лишнего объема и придаст прическе аккуратную форму. В этом случае слои можно начинать делать ниже, а волосы проредить по всей длине.

Что касается тонких волос, то здесь слои должны быть максимально высокими. То есть, в части макушки волосы относительно короткие, следующий слой не намного ниже и т. д. Таким образом, верхняя часть выглядит намного пышнее, чем кончики. Отличным вариантом для выбора в данном случае является прическа маллет.

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Укладка

Укладывается такая стрижка относительно легко. Достаточно помыть голову и просушить волосы при помощи фена и щетки брашинг. Для этого необходимо отделять пряди, слегка поднимать их вверх (подхватывая щеткой) и направлять струю воздуха. Начинать следует от корней, постепенно опуская фен вместе с расческой до кончиков.

Укладывать рекомендуется сначала затылочную часть, потом переходить к боковым и заканчивать укладкой челки. Если нужен больший объем, перед укладкой нужно обработать волосы стайлинговым средством или сделать небольшой прикорневой начес.

Очень привлекательно смотрится не только укладка с феном и брашингом, которая частично распрямляет волосы посередине. Можно сделать локоны внизу также при помощи круглой щетки или по всей длине (для этого нужно намотать прядь на брашинг и направить на него струю воздуха).

Распрямите или не завивайте кончики – и у вас получатся пляжные локоны. А самый несложный вариант с натуральными кудрями (просушивание естественным способом) станет максимально привлекательным и очень простым.