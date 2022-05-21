Как расшифровать повторяющиеся сны о преследовании и обмане

Иногда сны являются только отображением прошедшего дня, пережитых эмоций. А иногда сновидения имеют духовный смысл и могут нам подсказать, как правильно себя вести. Такого мнения придерживается экстрасенс из “ТикТока” ElectraSoul. Она расшифровала часто повторящиеся сны.

Падение

Если во сне вы чувствуете, как падаете вниз, то это вам сигнал о необходимости принимать взвешенные самостоятельные решения в реальной жизни. Возможно, придется посмотреть в лицо своим страхам.

Еще одно значение — ваше ощущение потери контроля над собственной жизнью.

Преследование

Если во сне вас кто-то преследует, гонится за вами, то это означает, что в действительности вы старательно закрываете глаза на какие-то нерешенные вопросы или проблемы. Вам следует разобраться в себе и понять истинную причину своей неосознанной тревоги.

Второе значение сна — вы одолеете соперника, если таковой присутствует в вашей жизни. Если на данный момент вы находитесь в конфронтации с кем-либо, то будьте уверены в том, что одержите победу.

Выпадение зубов

В реальной жизни вы столкнулись с проблемой, с которой вам сложно справиться. Ощущение собственного бессилия, беспомощности прибавляет дополнительного стресса. Вы чувствуете, что не можете ничего поделать и ни на что повлиять. Из-за этого наблюдается страх, тревога и беспокойство.

Подумайте, каким образом вы можете вернуть себе чувство стабильности и ощущение почвы под ногами. Разберитесь в ситуации: быть может, вы слишком драматизируете? Или есть смысл обратиться к кому-то за помощью для решения проблемы?

Обман

Если во сне вы сталкиваетесь с обманом, предательством, становитесь жертвой мошенников, например, то ничего подобного в вашей жизни не произойдет. Это хорошая новость. Плохая же заключается в следующем: сон сигнализирует о вашей нелюбви к себе. Вы себя не цените и не уважаете. Точно так же воспринимают вас окружающие.

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Вам следует поработать над собственной самооценкой. Тогда этот повторяющийся сон исчезнет.

Похищение

Этот сон имеет две смежные трактовки. Первая свидетельствует о том, что вы сами удерживаете себя от своей мечты. По какой-то причине вы не предпринимаете шаги для реализации поставленных целей.

Вторая трактовка свидетельствует о том, что, возможно, вы попали под чье-то чужое влияние. Вы бы хотели осуществить задуманное, однако вам не дают этого сделать.

Чтобы прекратить этот повторяющийся сон, вам следует начать заботиться о своих интересах и не позволять окружающим сбивать вас с намеченного курса.