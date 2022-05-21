Independent – легко отделался — Джонсон поплатился за «партигейт» одним-единственным штрафом

Завершившееся в четверг полицейское расследование эпизодов «партигейта» не на шутку разгневало подчинённых британского премьера: тогда как многим рядовым сотрудникам правительственных структур были присуждены многочисленные штрафы, Борис Джонсон получил лишь одну штрафную квитанцию, пишет The Independent. По информации издания, критики главы правительства в парламенте теперь возлагают надежды на отдельное правительственное расследование, итоги которого будут обнародованы на следующей неделе: они могут стать для консерваторов поводом выразить главе правительства недоверие.



AP

Сотрудники британского правительства с «яростью» отреагировали на результаты полицейского расследования в связи с так называемым «партигейтом»: по его итогам премьер-министр страны Борис Джонсон смог избежать серьёзного наказания — в отличие от многих других чиновников рангом помельче, пишет The Independent.

Как уточняется в материале издания, Служба столичной полиции Лондона в четверг завершила следственные действия по факту нескольких вечеринок, организованных на территории британских правительственных резиденций в восемь разных дат в период с мая 2020 года по апрель 2021-го — то есть во время локдауна, который вводился в Соединённом Королевстве в разгар пандемии коронавируса. По результатам расследования Джонсон получил лишь одну квитанцию о штрафе, притом что ряд сотрудников его резиденции получили до пяти таких квитанций — несмотря на то, что, по свидетельствам источников внутри правительства, Джонсон посещал те же мероприятия, что и эти люди, подчёркивает корреспондент The Independent.

«Это абсурд какой-то, — заявил в интервью газете источник из персонала резиденции премьера. — Он же сам людям говорил, чтобы они «расслабились» и насладились выпивкой, ведь они её заслужили за то, что «победили вирус». По словам источника, премьер-министр так активно общался на вечеринках с чиновниками и советниками, что сторонний наблюдатель мог бы прийти к заключению, что Джонсон всецело выступает за то, чтобы чиновники после трудового дня отдыхали на такого рода вечеринках. «Порядочности в этом человеке то ли почти, то ли вообще не осталось», — добавил собеседник The Independent, комментируя поведение премьера в рамках «партигейтского» скандала.

Ощущение, что «расследование показало, что для начальников есть одни правила, а для рядовых сотрудников — другие», сложилось и у сотрудников аппарата премьера — секретариата кабинета министров, расположенного по соседству с резиденцией главы правительства на улице Уайтхолл, говорится в материале The Independent. Источники газеты сообщили, что на адрес секретариата поступил один штраф в связи с мероприятием, проведённым 17 декабря прошлого года — несмотря на то, что глава ведомства Саймон Кейс не только знал о его проведении, но и никак не проинформировал участников о том, что оно незаконно, и увлечённо с ними беседовал.

Тот факт, что Джонсон получил лишь один штраф, тогда как многие сотрудники его резиденции были наказаны значительно строже, вызвал «недоумение» у многих критиков премьера среди законотворцев, пишет издание. «Некоторые из нас не понимают, по какой логике полиция присуждает штрафы, — прокомментировал ситуацию член парламента от Консервативной партии, уже успевший выразить недоверие главе правительства. — Когда человек избегает штрафов за те мероприятия, из-за которых штрафуют его персонал, это ситуация из ряда вон».

По информации The Independent, всего полицейские разослали 126 штрафных квитанций 83 лицам, среди которых фигурирует в том числе и жена Джонсона Керри, также получившая одну квитанцию за участие в вечеринке по случаю дня рождения её мужа 19 июня 2020 года.

Как напоминает журналист издания, на следующей неделе ожидается публикация результатов отдельного правительственного расследования «партигейта», которое проводила высокопоставленная сотрудница аппарата правительства Сью Грей. Отдельные законодатели считают, что доклад госпожи Грей станет для многих их коллег тем необходимым стимулом, который заставит их выразить недоверие премьеру, направив специальное послание в так называемый комитет 1922 года — особый орган, объединяющий всех рядовых членов парламента от Консервативной партии. В случае если комитет получит как минимум 54 таких письма, его председатель будет обязан инициировать голосование по вопросу доверия премьеру, подчёркивает автор статьи.