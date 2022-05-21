Украинские власти призвали не распространять в СМИ кадры сдачи в плен батальона «Азов»

В украинских пабликах распространяется призыв властей Украины не публиковать видео сдачи в плен батальона «Азов»(против организации возбуждено уголовное дело в России) и ВСУ в Мариуполе, чтобы «не поддерживать пропаганду» Минобороны России.

Украинские власти просят СМИ не публиковать «пропагандистское видео» нацистов и ВСУ в плен в Мариуполе, чтобы поддержать «героев» и «захистников» города.

В сообщении говорится, что кадры со сдавшимся в плен «Азовом» играют на руку России, и якобы могут вызвать неуважение к «защитникам» Мариуполя, вышедшим с территории завода «Азовсталь».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы исключить расправу мариупольцев над ним. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

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