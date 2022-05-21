Курский губернатор сообщил о повреждениях детсада и спиртзавода после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждениях детского сада, многоквартирных и частных домов, школ и сооружений сахарного и спиртового заводов после обстрела ВСУ.

«В поселке Теткино повреждены детский сад, девять многоквартирных и 23 частных дома. Пострадали здания и сооружения сахарного и спиртзавода. В селе Дроновка выбиты стекла в нескольких окнах школы. Незначительные повреждения получила и школа в Алексеевке – там уже почти все восстановили», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что региональный комитет ЖКХ и ТЭК оказывает необходимую помощь по ремонту жилых домов и соцобъектов. Кроме того, по его словам, 17 жителей переехали в пункты временного размещения. Дополнительно поручил проверить, как организована и функционирует система гражданской обороны в районе.

Ранее Старовойт сообщил, что после обстрела ВСУ села Попово-Лежачи было зафиксировано попадание на свинотоварную ферму, пострадал жилой дом.

Также губернатор информировал, что село Теткино и близлежащие населенные пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он также уточнял, что обстреливали из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи.

До этого сообщалось, что в результате ударов ВСУ по селу Теткино в Курской области погиб водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод.

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