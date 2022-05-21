 

Курский губернатор сообщил о повреждениях детсада и спиртзавода после обстрела ВСУ

21.05.2022, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждениях детского сада, многоквартирных и частных домов, школ и сооружений сахарного и спиртового заводов после обстрела ВСУ.

«В поселке Теткино повреждены детский сад, девять многоквартирных и 23 частных дома. Пострадали здания и сооружения сахарного и спиртзавода. В селе Дроновка выбиты стекла в нескольких окнах школы. Незначительные повреждения получила и школа в Алексеевке – там уже почти все восстановили», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что региональный комитет ЖКХ и ТЭК оказывает необходимую помощь по ремонту жилых домов и соцобъектов. Кроме того, по его словам, 17 жителей переехали в пункты временного размещения. Дополнительно поручил проверить, как организована и функционирует система гражданской обороны в районе.

Ранее Старовойт сообщил, что после обстрела ВСУ села Попово-Лежачи было зафиксировано попадание на свинотоварную ферму, пострадал жилой дом.

Также губернатор информировал, что село Теткино и близлежащие населенные пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он также уточнял, что обстреливали из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи.

До этого сообщалось, что в результате ударов ВСУ по селу Теткино в Курской области погиб водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08.21 / К ответственности из-за столкновений на ЛГБТ-марше в Одессе привлекается уже 61 человек – полиция

10.04.21 / У смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 неожиданно обнаружились проблемы с экранами

24.12.21 / Апелляционный суд подтвердил достоверность оценки принадлежащих Грудинину акций совхоза

30.07.20 / Петербургский полицейский спас утопающую любительницу селфи

14.10.20 / Компания KТМ презентовала трековую модель X-Bow GTX

26.10.20 / Финдиректор “Интерпайп”: В Украине никому не интересны реальные инвестиции в экологию и поддержка экспортеров

10.03.21 / Путин поздравил композитора Зацепина с 95-летием

06.10.20 / В захваченном здании парламента Киргизии начался пожар

28.09.21 / Дипломатические отношения Украины и РФ сходят на ноль, они ограничены обеспечением консульских нужд – МИД

24.02.21 / “Дядя Виталик уже”, “Хорошеем”. Козловский показал, как менялся его образ за годы карьеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика