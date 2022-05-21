Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии

В швейцарском кантоне Берн зафиксировали первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован, сообщил Федеральный департамент общественного здравоохранения страны.

«В настоящее время в Европе и Северной Америке растет число случаев оспы обезьян. Первый случай также был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Людям с симптомами рекомендовано обратиться к врачу.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что случаев заражения людей оспой обезьян в РФ нет.

Между тем, ВОЗ подтвердила 80 случаев оспы обезьян в 11 странах.

В мае о случаях заболевания людей оспой обезьян сообщили власти Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Испании, Португалии, Швеции, Италии, а также Австралии, Канады и США. Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

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