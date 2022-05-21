 

Исследование: микропластик способствует распространению патогенов в Мировом океане

21.05.2022, 18:06, Разное
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Эксперты из Соединенных Штатов Америки выяснили, что микропластик способствует проникновению и распространению опасных патогенов в океане. С подробностями можно ознакомиться на портале журнала Scientific Reports.

До этого не было известно, что патогены способны попадать в океан с суши с помощью микроскопических кусочков пластика. В новом исследовании специалисты изучили патогены Toxoplasma gondii, Cryptosporidium (Crypto) и Giardia. Данные микроорганизмы поражают не только людей, но и животных. Данные показывают, что распространены они по всему океану, а также могут связываться с частицами пластика.

Также доказано, что к микроволокнам прилипает больше патогенов, чем к микрошарикам пластмассы. Тем не менее оба вида микропластика успешно переносят паразитов с суши в воду.



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