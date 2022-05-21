Исследование: микропластик способствует распространению патогенов в Мировом океане

Эксперты из Соединенных Штатов Америки выяснили, что микропластик способствует проникновению и распространению опасных патогенов в океане. С подробностями можно ознакомиться на портале журнала Scientific Reports.

До этого не было известно, что патогены способны попадать в океан с суши с помощью микроскопических кусочков пластика. В новом исследовании специалисты изучили патогены Toxoplasma gondii, Cryptosporidium (Crypto) и Giardia. Данные микроорганизмы поражают не только людей, но и животных. Данные показывают, что распространены они по всему океану, а также могут связываться с частицами пластика.

Также доказано, что к микроволокнам прилипает больше патогенов, чем к микрошарикам пластмассы. Тем не менее оба вида микропластика успешно переносят паразитов с суши в воду.